Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2019, 10:35

Выжить с медведями. "Битву экстрасенсов" предложили снять на Новой Земле

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Милонов не исключил, что вместе с экстрасенсами в проекте могли бы также сняться участники шоу "Дом-2".

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снять новый сезон шоу "Битва экстрасенсов" на архипелаге Новая Земля, чтобы по-настоящему проверить способности участников. Об этом он заявил в беседе с агентством "Москва".

— Белых медведей туда запустить <…>, камеры поставить. "Дом-2" вместе с "Битвой экстрасенсов" в одном флаконе. Очень красиво! — сказал Милонов.

Как ранее писал Лайф, Виталий Милонов предложил запретить шоу "Битва экстрасенсов", как и самих экстрасенсов в целом. Один из финалистов проекта в ответ заявил, что увидел за парламентарием беса.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Госдума
  • Битва экстрасенсов
  • Виталий Милонов
  • Эзотерика
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar