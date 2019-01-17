Выжить с медведями. "Битву экстрасенсов" предложили снять на Новой Земле
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Милонов не исключил, что вместе с экстрасенсами в проекте могли бы также сняться участники шоу "Дом-2".
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снять новый сезон шоу "Битва экстрасенсов" на архипелаге Новая Земля, чтобы по-настоящему проверить способности участников. Об этом он заявил в беседе с агентством "Москва".
— Белых медведей туда запустить <…>, камеры поставить. "Дом-2" вместе с "Битвой экстрасенсов" в одном флаконе. Очень красиво! — сказал Милонов.
Как ранее писал Лайф, Виталий Милонов предложил запретить шоу "Битва экстрасенсов", как и самих экстрасенсов в целом. Один из финалистов проекта в ответ заявил, что увидел за парламентарием беса.