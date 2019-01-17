Дерипаска потребовал с Зюганова миллион за моральный вред
Олег Дерипаска. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бизнесмена задели слова депутата о том, что его бизнес — это афера и преступление.
Российский миллиардер Олег Дерипаска через суд потребовал у главы КПРФ Геннадия Зюганова один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Поводом для этого стали слова Зюганова на заседании Госдумы 9 января этого года. Партийный лидер назвал бизнес Дерипаски аферой и преступлением.
— Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию, — приводит РИА "Новости" слова представителя Дерипаски.
Он отметил, что компания "Русал" была основана в результате объединения разных предприятий, основатель "не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных".
Представитель Дерипаски подчеркнул, что бизнесмен считает слова депутата "оскорбительными и недопустимыми". Иск направлен в Тверской суд Москвы.