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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 10:47

Дерипаска потребовал с Зюганова миллион за моральный вред

Олег Дерипаска. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олег Дерипаска. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бизнесмена задели слова депутата о том, что его бизнес — это афера и преступление.

Российский миллиардер Олег Дерипаска через суд потребовал у главы КПРФ Геннадия Зюганова один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом для этого стали слова Зюганова на заседании Госдумы 9 января этого года. Партийный лидер назвал бизнес Дерипаски аферой и преступлением.

— Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию, — приводит РИА "Новости" слова представителя Дерипаски.

Он отметил, что компания "Русал" была основана в результате объединения разных предприятий, основатель "не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных".

Представитель Дерипаски подчеркнул, что бизнесмен считает слова депутата "оскорбительными и недопустимыми". Иск направлен в Тверской суд Москвы.

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Андрей Григорьев
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