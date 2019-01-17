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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 14:10

Мединский возмутился негативным отзывам на российский фильм "Т-34"

Фото: &copy; Кадр из фильма &laquo;Т-34&raquo;

Фото: © Кадр из фильма «Т-34»

Своё заявление министр культуры сделал во время заседания рабочей группы Российского исторического общества.

Руководитель Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский возмущён негативными отзывами историков-любителей и критиков в Интернете по поводу исторической драмы "Т-34". Министр культуры призвал правильно относиться к подобным кинолентам. Своё мнение он выразил на первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдокинокритиков и больших историков-любителей в Интернете и в официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма "Т-34"

Владимир Мединский

Также Мединский отметил, что основные упрёки относятся к финалу фильма, который назвали голливудским. По словам министра культуры, он ни разу не слышал подобных откликов по поводу ленты "Спасти рядового Райана".

Напомним, "Т-34" — российский фильм, премьера которого состоялась 1 января 2019 года. Лента две недели подряд становилась лидером проката в России и странах СНГ. Картина собрала более 1,8 миллиарда рублей.

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Сергей Сурепин
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