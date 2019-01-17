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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 15:39

Мобильную игру по сериалу "Мир Дикого Запада" закрывают

Кадр сериала "Мир Дикого Запада"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Мир Дикого Запада"/ © Кинопоиск

Аналитики считают, что данное решение было продиктовано судебным разбирательством с компанией Bethesda.

Компания Warner Bros. сообщила о закрытии серверов мобильной игры по сериалу "Мир Дикого Запада". В обращении к геймерам компания отметила, что проект завершит своё существование 16 апреля 2019 года.

В WB не сообщают о причинах закрытия игры. При этом аналитики считают, что данное решение стало финалом судебного разбирательства с компанией Bethesda.

Напомним, в своём иске фирма Bethesda заявила, что игра по мотивам "Мира Дикого Запада" использует код, который был создан для игры Fallout Shelter. Разбирательство недавно завершилось, а стороны пришли к общему соглашению. Правда, его содержание не было оглашено. Предполагается, что закрытие серверов могло быть частью этого соглашения.

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Сергей Сурепин
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