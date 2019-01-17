Мобильную игру по сериалу "Мир Дикого Запада" закрывают

Аналитики считают, что данное решение было продиктовано судебным разбирательством с компанией Bethesda.

Компания Warner Bros. сообщила о закрытии серверов мобильной игры по сериалу "Мир Дикого Запада". В обращении к геймерам компания отметила, что проект завершит своё существование 16 апреля 2019 года.

В WB не сообщают о причинах закрытия игры. При этом аналитики считают, что данное решение стало финалом судебного разбирательства с компанией Bethesda.