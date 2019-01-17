Мобильную игру по сериалу "Мир Дикого Запада" закрывают
Кадр сериала "Мир Дикого Запада"/ © Кинопоиск
Аналитики считают, что данное решение было продиктовано судебным разбирательством с компанией Bethesda.
Компания Warner Bros. сообщила о закрытии серверов мобильной игры по сериалу "Мир Дикого Запада". В обращении к геймерам компания отметила, что проект завершит своё существование 16 апреля 2019 года.
В WB не сообщают о причинах закрытия игры. При этом аналитики считают, что данное решение стало финалом судебного разбирательства с компанией Bethesda.
Напомним, в своём иске фирма Bethesda заявила, что игра по мотивам "Мира Дикого Запада" использует код, который был создан для игры Fallout Shelter. Разбирательство недавно завершилось, а стороны пришли к общему соглашению. Правда, его содержание не было оглашено. Предполагается, что закрытие серверов могло быть частью этого соглашения.