Названы основные претенденты на "Оскар"

Шансы на победу ленты Купера оцениваются кинокритиками как 7:1. Сам фильм рассказывает о любви исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы (главные роли исполнили Леди Гага и сам Купер). Аналогичные шансы у картины Куарона про судьбу мексиканской семьи в 1970-х годах. Также эксперты считают, что у "Зелёной книги" достаточно высокие шансы на победу, сам фильм рассказывает реальную историю путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году.