Названы основные претенденты на "Оскар"
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Критики ожидают, что лучшим фильмом могут стать ленты "Звезда родилась", "Рома" или "Зелёная книга".
Лента Питера Фаррелли "Зелёная книга", мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" и драма Альфонсо Куарона "Рома" имеют наибольшие шансы на получение наград Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм". Такой прогноз сделал сайт Gold Derby, специализирующийся на информации о киноиндустрии.
Шансы на победу ленты Купера оцениваются кинокритиками как 7:1. Сам фильм рассказывает о любви исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы (главные роли исполнили Леди Гага и сам Купер). Аналогичные шансы у картины Куарона про судьбу мексиканской семьи в 1970-х годах. Также эксперты считают, что у "Зелёной книги" достаточно высокие шансы на победу, сам фильм рассказывает реальную историю путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году.
Также среди вероятных претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" названы "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Чёрный клановец" режиссёра Спайка Ли, а также боевик "Чёрная пантера" режиссёра Райана Куглера.
Напомним, номинантов на "Оскар" назовут 22 января. Сама премия вручения наград пройдёт 24 февраля.