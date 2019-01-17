Билл Мюррей снимется в новом фильме для Apple

Кинопроектом для американской корпорации будет заниматься американская актриса и кинорежиссёр София Коппола.

София Коппола будет режиссёром, одним из продюсеров и сценаристом нового фильма с Биллом Мюрреем. Лента получила название "На мели". Проект создаётся для Apple. Им также занимается киностудия А24.

Будущий фильм расскажет историю молодой матери и её отца-плейбоя. Они решили встретиться для совместного путешествия. Съёмки начнутся в Нью-Йорке в феврале 2019 года. Также в фильме сыграет Рашида Джонс ("Парки и зоны отдыха").