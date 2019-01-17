Квентин Тарантино сменил профессию

На этот раз популярный во всём мире кинорежиссёр решил написать рецензию на низкобюджетный фильм.

Режиссёр Квентин Тарантино стал кинокритиком. На сайте своего кинотеатра New Beverly Cinema он написал рецензию на ленту "Лорды из Фэтбуша" с Сильвестром Сталлоне и Ричардом Гиром.

Фильм был снят в 1974 году. Лента Мартина Дэвидсона и Стивена Верона рассказывает о послевоенной рабочей молодёжи. Автору "Криминального чтива" фильм пришёлся по душе. Тарантино назвал ленту хитом и добрым воспоминанием о старой киноэпохе. Также он похвалил рекламный джингл "Лордов из Фэтбуша", который, по его словам, напевает до сих пор.