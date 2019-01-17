Сэмюэл Л. Джексон назвал свои любимые роли в кино
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Своей самой любимой ролью популярный во всём мире актёр назвал детектива Митча Хеннеси из боевика "Долгий поцелуй на ночь".
Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон принял участие в съёмках передачи "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". На шоу он рассказал о любимых ролях своей обширной карьеры.
Актёр снялся более чем в 160 проектах. Однако своё предпочтение он в итоге отдал фильмам Квентина Тарантино, "Звёздным войнам" и киновселенной Marvel. На последнее место Джексон поставил агента Ника Фьюри, которого он сыграл уже восемь раз.
Следующую позицию разделили роли из картин Тарантино: Джулс ("Криминальное чтиво"), Орделл ("Джеки Браун") и Стивен ("Джанго освобождённый"). Также актёр не забыл и про Мейса Винду — мастера-джедая из приквелов "Звёздных войн". На первое место он вынес роль детектива Митча Хеннеси из боевика Ренни Харлина "Долгий поцелуй на ночь". Также актёр добавил, что изначально его персонаж должен был погибнуть, однако результаты тест-просмотров заставили авторов картины пересмотреть планы.