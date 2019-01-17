Сэмюэл Л. Джексон назвал свои любимые роли в кино

Своей самой любимой ролью популярный во всём мире актёр назвал детектива Митча Хеннеси из боевика "Долгий поцелуй на ночь".

Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон принял участие в съёмках передачи "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". На шоу он рассказал о любимых ролях своей обширной карьеры.

Актёр снялся более чем в 160 проектах. Однако своё предпочтение он в итоге отдал фильмам Квентина Тарантино, "Звёздным войнам" и киновселенной Marvel. На последнее место Джексон поставил агента Ника Фьюри, которого он сыграл уже восемь раз.