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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 15:33

Авторы "Игры престолов" выпустят трейлер финального сезона

Скриншот видео: youtube/GameofThrones

Скриншот видео: youtube/GameofThrones

Ранее сообщалось о том, что заключительный сезон популярного телевизионного шоу начнут показывать 14 апреля.

Канал HBO пока не спешит раскрывать, что ожидает зрителей восьмого сезона "Игры престолов". Ранее телеканал ограничивался только загадочными тизерами. В связи с этим западные журналисты задались вопросом, будет ли вообще полноценный трейлер финального сезона.

Дэвид Линч как-то сказал, что ему хотелось бы, чтобы трейлеров не существовало. Очень верно. Вы бы просто пришли в кино, ничего не зная о фильме

Дэвид Бениофф

Создатели и шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс успокоили прессу и фанатов. В ближайшее время они планируют представить публике полноценный трейлер. Хотя сами авторы шоу рады обойтись без выпуска дополнительных видеоматериалов. Несмотря на это, зрителей всё же ждёт полноценный трейлер с кадрами из восьмого сезона.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" стартует 14 апреля. Ранее в тизере шоу обнаружили масштабный спойлер.

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Сергей Сурепин
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