Авторы "Игры престолов" выпустят трейлер финального сезона

Канал HBO пока не спешит раскрывать, что ожидает зрителей восьмого сезона "Игры престолов". Ранее телеканал ограничивался только загадочными тизерами. В связи с этим западные журналисты задались вопросом, будет ли вообще полноценный трейлер финального сезона.

Дэвид Линч как-то сказал, что ему хотелось бы, чтобы трейлеров не существовало. Очень верно. Вы бы просто пришли в кино, ничего не зная о фильме

Создатели и шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс успокоили прессу и фанатов. В ближайшее время они планируют представить публике полноценный трейлер. Хотя сами авторы шоу рады обойтись без выпуска дополнительных видеоматериалов. Несмотря на это, зрителей всё же ждёт полноценный трейлер с кадрами из восьмого сезона.