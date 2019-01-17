Disney выпустит ремейк мультфильма "Горбун из Нотр-Дама"

В этот раз киностудия будет работать над версией мультипликационного фильма с живыми актёрами.

Студия Disney уже начала работу над фильмом "Горбун из Нотр-Дама". Это будет ремейк мультфильма 1996 года, но с живыми актёрами. Об этом сообщает Deadline.

Сценарий новой версии напишет автор "Любовников" Дэвид Генри Хван. Продюсером проекта выступит Джош Гад. Согласно слухам, актёр планирует исполнить в фильме роль Квазимодо, однако пока что официально подбор актёров не начался.