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Опубликовано 17 января 2019, 15:07

Disney выпустит ремейк мультфильма "Горбун из Нотр-Дама"

Кадр мультфильма "Горбун из Нотр Дама"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Горбун из Нотр Дама"/ © Кинопоиск

В этот раз киностудия будет работать над версией мультипликационного фильма с живыми актёрами.

Студия Disney уже начала работу над фильмом "Горбун из Нотр-Дама". Это будет ремейк мультфильма 1996 года, но с живыми актёрами. Об этом сообщает Deadline.

Сценарий новой версии напишет автор "Любовников" Дэвид Генри Хван. Продюсером проекта выступит Джош Гад. Согласно слухам, актёр планирует исполнить в фильме роль Квазимодо, однако пока что официально подбор актёров не начался.

Новая версия работы, как и оригинал, основана на романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Он опубликован в 1831 году. Действие романа разворачивается в 1482 году в Париже. В центре сюжета — одноимённый собор, роскошный образчик готической архитектуры, вокруг которого происходят человеческие трагедии.

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Сергей Сурепин
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