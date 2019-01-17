Disney выпустит ремейк мультфильма "Горбун из Нотр-Дама"
Кадр мультфильма "Горбун из Нотр Дама"/ © Кинопоиск
В этот раз киностудия будет работать над версией мультипликационного фильма с живыми актёрами.
Студия Disney уже начала работу над фильмом "Горбун из Нотр-Дама". Это будет ремейк мультфильма 1996 года, но с живыми актёрами. Об этом сообщает Deadline.
Сценарий новой версии напишет автор "Любовников" Дэвид Генри Хван. Продюсером проекта выступит Джош Гад. Согласно слухам, актёр планирует исполнить в фильме роль Квазимодо, однако пока что официально подбор актёров не начался.
Новая версия работы, как и оригинал, основана на романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Он опубликован в 1831 году. Действие романа разворачивается в 1482 году в Париже. В центре сюжета — одноимённый собор, роскошный образчик готической архитектуры, вокруг которого происходят человеческие трагедии.