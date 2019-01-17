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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 16:23

Энн Хэтэуэй сыграет ведьму в новом фильме Роберта Земекиса

Фото &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото © Jordan Strauss/Invision/AP

Премьера будущей кинокартины должна будет состояться в российских кинотеатрах 18 апреля.

Энн Хэтэуэй исполнит роль Великой Верховной Ведьмы в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы". Это будет экранизация одноимённого романа Роальда Даля. Об этом сообщает Variety.

Земекис не только выступит в качестве режиссёра, но и напишет сценарий. Спродюсируют проект Джек Рэпк, Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо. Роман Даля рассказывает про мир настоящих ведьм, которые живут среди обычных людей.

В центре сюжета работы Даля — семилетний мальчик, который давно научился распознавать ведьминские повадки и избегать нежеланных встреч. Дело в том, что для ведьмы нет ничего слаще, чем смерть ребёнка. Однако все его познания оказываются бесполезными, когда он неожиданно сталкивается с Величайшей, Самой Главной Ведьмой Всех Времён.

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Сергей Сурепин
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