Энн Хэтэуэй сыграет ведьму в новом фильме Роберта Земекиса

Земекис не только выступит в качестве режиссёра, но и напишет сценарий. Спродюсируют проект Джек Рэпк, Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо. Роман Даля рассказывает про мир настоящих ведьм, которые живут среди обычных людей.

В центре сюжета работы Даля — семилетний мальчик, который давно научился распознавать ведьминские повадки и избегать нежеланных встреч. Дело в том, что для ведьмы нет ничего слаще, чем смерть ребёнка. Однако все его познания оказываются бесполезными, когда он неожиданно сталкивается с Величайшей, Самой Главной Ведьмой Всех Времён.