Депутат предложил ввести штрафы за перерасход электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный напомнил, что подобная система сборов существовала ещё в СССР.

С целью повышения энергоэффективности экономики России нужно ввести штрафы за нерациональное использование энергоресурсов, заявил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

— В условиях отсутствия экономических стимулов к энергосбережению для повышения энергоэффективности российской экономики необходимо введение жёсткой системы штрафов за нерациональное использование энергоресурсов, — сказал Завальный.

Парламентарий напомнил, что подобная система сборов существовала ещё во времена СССР.