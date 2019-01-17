Роскомнадзор опубликовал текст резонансной экспертизы комикса о Дэдпуле

Эксперты обратили внимание на грубую, просторечную и нецензурную лексику, многочисленные описания и изображения драк, нанесение увечий человеку.

Роскомнадзор опубликовал текст резонансной экспертизы комикса Marvel о супергерое Дэдпуле. После проведения этой экспертизы российские издатели решили убрать одну из глав комикса.

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил РИА "Новости", что выводы, которые были сделаны во время экспертизы, являются частным мнением человека, который её проводил. Ампелонский добавил, что Роскомнадзор не имеет никакого отношения к содержанию экспертизы. При этом в российских издательствах заявили, что отказались публиковать соответствующую главу по собственной инициативе.

Из текста экспертизы следует, что она была проведена по заказу издательства профессором и доктором психологических наук Вали Енгалычевым. Также сообщается, что он имеет высшее психологическое, высшее юридическое и высшее филологическое образование, является дипломированным судебным экспертом-психологом и судебным лингвистом.

В заключении, которое сделал эксперт, обращается внимание на грубую, просторечную и нецензурную лексику, многочисленные описания и изображения драк, нанесение увечий человеку. Также он обнаружил в комиксе эпизод жестокого обращения с животными, а также "изображения и тексты на тему секса".