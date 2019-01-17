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Опубликовано 17 января 2019, 19:01

Найдена самая старая в мире таблица Менделеева

Фото: &copy;&nbsp;University of St Andrews

Фото: © University of St Andrews

Таблица была обнаружена на складе в Сент-Эндрюсском университете во время уборки.

В Шотландии нашли старейшую в мире периодическую таблицу химических элементов. Об этом сообщается на сайте Сент-Эндрюсского университета.

Как уточняется, таблица была найдена в 2014 году доктором Аланом Айткеном во время уборки складского помещения. Она лежала вместе с оборудованием, хранившимся на складе после переезда химического факультета.

Как удалось установить, таблица была напечатана в Вене в 1885 году. В 1888 году за три марки её приобрёл химик Томас Парди.

Ранее Лайф сообщал об открытии российскими учёными новых элементов таблицы Менделеева.

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Эмила Сидорова
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