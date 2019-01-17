Найдена самая старая в мире таблица Менделеева
Фото: © University of St Andrews
Таблица была обнаружена на складе в Сент-Эндрюсском университете во время уборки.
В Шотландии нашли старейшую в мире периодическую таблицу химических элементов. Об этом сообщается на сайте Сент-Эндрюсского университета.
Как уточняется, таблица была найдена в 2014 году доктором Аланом Айткеном во время уборки складского помещения. Она лежала вместе с оборудованием, хранившимся на складе после переезда химического факультета.
Как удалось установить, таблица была напечатана в Вене в 1885 году. В 1888 году за три марки её приобрёл химик Томас Парди.
Ранее Лайф сообщал об открытии российскими учёными новых элементов таблицы Менделеева.