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Регион
Опубликовано 18 января 2019, 02:12

Кузнецова позвонила женщине, попросившей позаботиться о сыне в случае её смерти

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Дмитрий Астахов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Астахов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова связалась с жительницей Казани, которая через СМИ хочет найти новую семью для своего шестилетнего сына, так как у неё диагностирована четвёртая стадия рака и сейчас она находится в хосписе.

— У неё практически нет родственников. Сейчас мама в хосписе, я недавно была в нём, когда приезжала в Казань. Там, конечно, всё сделают, что только возможно... Но мы говорили о другом — о вопросах, которые тревожат маму, — написала Кузнецова в "Инстаграме".

По её словам, вопросы оформления документов на добровольную опеку для тёти ребёнка, а также вопрос оплаты съёмного жилья, подготовительной школы и дополнительного образования она обсудила с коллегой в Татарстане, регион окажет всю возможную помощь.

— Но мне хотелось ещё, чтобы она знала, что все мы рядом, что, где бы ни были, готовы помочь, — отметила омбудсмен.

Ранее "Вести" рассказали о 30-летней женщине, которая через СМИ обратилась с просьбой позаботиться о её сыне, если её не станет. Четыре года назад у неё диагностировали рак молочной железы, сейчас уже четвёртая стадия с метастазами в лёгких. Единственная опора молодой женщины — 65-летняя тётя, но ей в таком возрасте опеку могут и не дать. Поэтому 30-летняя Айгуль пытается ещё при жизни найти добрых приёмных родителей для своего сына.

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Александра Вишнякова
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