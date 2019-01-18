Опубликован первый трейлер "Джона Уика – 3"

Студия Lionsgate опубликовала трейлер фильма "Джон Уик — 3". Лента рассказывает про наёмного убийцу, которого сыграл Киану Ривз. Режиссёром фильма, как и предыдущих двух, выступил Чад Стахелски.

После событий второй части за убийство Уика назначена цена в 14 миллионов долларов. Он заручился помощью наёмницы по имени София (Хэлли Берри) и пытается сбежать от охотящейся на него "Гильдии убийц".