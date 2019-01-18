Опубликован первый трейлер "Джона Уика – 3"
Фото: © YouTube/Lionsgate Movies
В новом видео, которое посвящено будущей киноленте, герой Киану Ривза убегает на коне от мотоциклистов.
Студия Lionsgate опубликовала трейлер фильма "Джон Уик — 3". Лента рассказывает про наёмного убийцу, которого сыграл Киану Ривз. Режиссёром фильма, как и предыдущих двух, выступил Чад Стахелски.
После событий второй части за убийство Уика назначена цена в 14 миллионов долларов. Он заручился помощью наёмницы по имени София (Хэлли Берри) и пытается сбежать от охотящейся на него "Гильдии убийц".
Российская премьера фильма состоится 16 мая.