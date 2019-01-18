Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января 2019, 13:14

Опубликован первый трейлер "Джона Уика – 3"

Фото: &copy; YouTube/Lionsgate Movies

Фото: © YouTube/Lionsgate Movies

В новом видео, которое посвящено будущей киноленте, герой Киану Ривза убегает на коне от мотоциклистов.

Студия Lionsgate опубликовала трейлер фильма "Джон Уик — 3". Лента рассказывает про наёмного убийцу, которого сыграл Киану Ривз. Режиссёром фильма, как и предыдущих двух, выступил Чад Стахелски.

После событий второй части за убийство Уика назначена цена в 14 миллионов долларов. Он заручился помощью наёмницы по имени София (Хэлли Берри) и пытается сбежать от охотящейся на него "Гильдии убийц".

Российская премьера фильма состоится 16 мая.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar