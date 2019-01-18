"Союзмультфильм" завершает переговоры о создании продолжения "Малыша и Карлсона"

Договориться с наследниками автора оригинальных книг для детей планируют уже к весне.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва сообщила, что сделка о работе над продолжением "Малыша и Карлсона" может состояться уже в ближайшее время. В настоящий момент компания находится на финальном этапе переговоров.

Кинокомпания ведёт переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, на чьих произведениях основаны мультфильмы. Про вероятное продолжение стало известно ещё в конце 2017 года — "Союзмультфильм" и семья Линдгрен собираются софинансировать проект.