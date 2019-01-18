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Опубликовано 18 января 2019, 13:25

"Союзмультфильм" завершает переговоры о создании продолжения "Малыша и Карлсона"

Кадр мультфильма "Малыш и Карлсон"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Малыш и Карлсон"/ © Кинопоиск

Договориться с наследниками автора оригинальных книг для детей планируют уже к весне.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва сообщила, что сделка о работе над продолжением "Малыша и Карлсона" может состояться уже в ближайшее время. В настоящий момент компания находится на финальном этапе переговоров.

Кинокомпания ведёт переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, на чьих произведениях основаны мультфильмы. Про вероятное продолжение стало известно ещё в конце 2017 года — "Союзмультфильм" и семья Линдгрен собираются софинансировать проект.

Напомним, первые две экранизации детских книг шведской писательницы ("Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся") вышли в 1968 и 1970 годах.

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Сергей Сурепин
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