В телеверсию "Гоголя" войдёт более 100 минут нового материала

Эпизод "Мёртвые души" познакомит Гоголя с тайным обществом аристократов и помещиков.

11 февраля телеканал "ТВ-3" выпустит расширенную версию трилогии "Гоголь". Она будет включать в себя новые сцены и два дополнительных эпизода. Всего в восьмисерийный проект войдёт более 100 минут оригинального контента — его не показывали зрителям в кинотеатрах.

Эпизод "Мёртвые души" должен будет познакомить Гоголя с тайным обществом аристократов и помещиков. Классик русской литературы в исполнении Александра Петрова появится в этой серии в откровенных сценах. Авторами сценария выступили Наташа Меркулова и Алексей Чупов.