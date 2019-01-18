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Регион
Опубликовано 18 января 2019, 13:55

Маколей Калкин рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Популярный американский актёр спустя долгое время признался, что певец нашёл в нём родственную душу.

Маколей Калкин поучаствовал в подкасте Inside Of You. Его ведущий Майкл Розенбаум спросил о дружбе актёра с певцом Майклом Джексоном. После фурора комедии "Один дома" Калкин был на пике популярности, однако не знал, как лучше справиться со славой, которая навалилась на него. В тот момент между звёздами зародилась дружба.

По словам Калкина, Джексон связался с ним, потому что тогда вокруг актёра много всего происходило, а певец узнал себя в этой ситуации. Со стороны отношения звёзд казались странными (между ними была разница в 22 года), однако Калкин заявил, что Джексон просто нашёл в нём родственную душу.

В смысле, в итоге очень легко говорить, что это было странно или типа того, но это не так, потому что всё было довольно логично. В конечном итоге мы были друзьями. Эти отношения люди подвергают сомнению, ведь он был самым знаменитым человеком в мире

Маколей Калкин

В последующие годы люди начали подозрительно относиться к их дружбе. Это произошло на фоне судебного разбирательства, когда певца обвинили в растлении маленького мальчика. Калкин считает, что им удалось подружиться из-за его равнодушного отношения к знаменитостям.

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Сергей Сурепин
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