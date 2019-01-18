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Регион
Опубликовано 18 января 2019, 14:05

Эпизод "Маши и Медведя" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Маша и Медведь

Фото: © facebook.com/Маша и Медведь

Самое просматриваемое видео, связанное с этим сериалом, набрало более 3,4 миллиарда просмотров.

Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Серия под названием "Маша плюс каша" набрала более 3,4 миллиарда просмотров.

В настоящий момент эпизод "Маша плюс каша" — единственное анимационное видео в мире, которое входит в Топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за всё время существования платформы. Также 25 января состоится премьера нового эпизода под названием "Вся жизнь — театр".

Напомним, российский мультсериал "Маша и Медведь" начал выходить в 2009 году. В настоящий момент он является мировым феноменом. Сериал переведён на 36 языков и вещается более чем в 100 странах мира.

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Сергей Сурепин
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