Эпизод "Маши и Медведя" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самое просматриваемое видео, связанное с этим сериалом, набрало более 3,4 миллиарда просмотров.

Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Серия под названием "Маша плюс каша" набрала более 3,4 миллиарда просмотров.

В настоящий момент эпизод "Маша плюс каша" — единственное анимационное видео в мире, которое входит в Топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за всё время существования платформы. Также 25 января состоится премьера нового эпизода под названием "Вся жизнь — театр".