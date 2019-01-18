Авторы Mortal Kombat 11 показали новую игру

В дебютном видео, где впервые нам продемонстрировали игровой процесс, разработчики показали сразу несколько персонажей. Среди них арака, Саб-Зиро, Соня Блэйд, Герас и Скарлет. На релизе ожидается 26 персонажей и 17 арен.

По словам разработчиков, одним из ключевых геймплейных изменений станет введение второй полосы энергии. Теперь их две: атакующая и оборонительная. Их можно тратить на приёмы, которые связаны с типом энергии. Помимо того, если идеально заблокировать атаку, можно провести уникальную контратаку.