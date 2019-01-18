Netflix снимет криминальный триллер с Крисом Эвансом и Томом Холландом
Фото: © Flickr/Jenny Cestnik
Режиссёром будущей киноленты выступит Антонио Кампос, который ранее работал над "Карателем".
Сервис Netflix выпустит экранизацию романа Дональда Рэя Поллока "Дьявол навсегда". В остросюжетном триллере сыграют Крис Эванс, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трейси Леттс, Миа Гот, Билл Скарcгорд и Элайза Сканлен. Об этом сообщает Variety.
Действие фильма развернётся в городе Нокерстифф (штат Огайо). Сюжет рассказывает о Уилларде Расселе, который отчаянно пытается спасти свою умирающую жену, забывая о родном сыне Элвине (Холланд). В связи с этим ему приходится собраться с духом, а также начать решать дела отца. История разворачивается на протяжении двух десятилетий и включает в себя серийных убийц, продажного шерифа (Эванс), необычного священника, а также других персонажей, которых можно встретить в американской глубинке.
Съёмки начнутся в феврале. Режиссёром фильма выступит Антонио Кампос ("Каратель"), который также написал сценарий совместно с Пауло Кампосом. Продюсерами назначены Джейк Джилленхол, Рива Маркер и Рэндолл Постер.