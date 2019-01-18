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Регион
Опубликовано 18 января 2019, 15:07

Netflix снимет криминальный триллер с Крисом Эвансом и Томом Холландом

Фото: &copy; Flickr/Jenny Cestnik

Фото: © Flickr/Jenny Cestnik

Режиссёром будущей киноленты выступит Антонио Кампос, который ранее работал над "Карателем".

Сервис Netflix выпустит экранизацию романа Дональда Рэя Поллока "Дьявол навсегда". В остросюжетном триллере сыграют Крис Эванс, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трейси Леттс, Миа Гот, Билл Скарcгорд и Элайза Сканлен. Об этом сообщает Variety.

Действие фильма развернётся в городе Нокерстифф (штат Огайо). Сюжет рассказывает о Уилларде Расселе, который отчаянно пытается спасти свою умирающую жену, забывая о родном сыне Элвине (Холланд). В связи с этим ему приходится собраться с духом, а также начать решать дела отца. История разворачивается на протяжении двух десятилетий и включает в себя серийных убийц, продажного шерифа (Эванс), необычного священника, а также других персонажей, которых можно встретить в американской глубинке.

Съёмки начнутся в феврале. Режиссёром фильма выступит Антонио Кампос ("Каратель"), который также написал сценарий совместно с Пауло Кампосом. Продюсерами назначены Джейк Джилленхол, Рива Маркер и Рэндолл Постер.

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Сергей Сурепин
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