Кевин Харт снимется в экранизации "Монополии"

Он же выступит продюсером ленты вместе со своей компанией HartBeat Productions. На пост режиссёра проекта назначили Тима Стори, который известен по супергеройскому фильму "Фантастическая четвёрка" 2005 года. Стори и Харт ранее работали вместе: режиссёр отвечал за большинство стендап-фильмов комика.