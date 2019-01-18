Кевин Харт снимется в экранизации "Монополии"
Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP
На пост режиссёра назначен постановщик Тим Стори, известный по супергеройскому фильму "Фантастическая четвёрка".
Названы первые подробности будущей экранизации популярной настольной игры "Монополия". Проектом занимается компания Lionsgate. Одну из главных ролей в фильме сыграет американский комик Кевин Харт.
Он же выступит продюсером ленты вместе со своей компанией HartBeat Productions. На пост режиссёра проекта назначили Тима Стори, который известен по супергеройскому фильму "Фантастическая четвёрка" 2005 года. Стори и Харт ранее работали вместе: режиссёр отвечал за большинство стендап-фильмов комика.
Пока что сюжет и дата выхода предстоящей картины не известны.