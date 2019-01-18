Мединский объявил о ревизии российских кинофестивалей

Глава Министерства культуры заявил, что на госсредства проводят как достойные фестивали для зрителей, так и киносмотры, которые интересны только самим деятелям искусств.

В России будет осуществлена ревизия кинофестивалей, на проведение которых уходят государственные деньги. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с главами министерств культуры Дальневосточного федерального округа во Владивостоке, где вечером начнётся Театральный марафон.

По словам Мединского, в настоящий момент в стране наблюдается колоссальное количество кинофестивалей. Министр заявил, что ведомство планирует провести ревизию по ним. По словам Мединского, на государственные деньги проводят как достойные фестивали для зрителей, так и киносмотры, которые, прежде всего, интересны только самим деятелям искусств.