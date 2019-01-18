Мединский объявил о ревизии российских кинофестивалей
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Глава Министерства культуры заявил, что на госсредства проводят как достойные фестивали для зрителей, так и киносмотры, которые интересны только самим деятелям искусств.
В России будет осуществлена ревизия кинофестивалей, на проведение которых уходят государственные деньги. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский на встрече с главами министерств культуры Дальневосточного федерального округа во Владивостоке, где вечером начнётся Театральный марафон.
По словам Мединского, в настоящий момент в стране наблюдается колоссальное количество кинофестивалей. Министр заявил, что ведомство планирует провести ревизию по ним. По словам Мединского, на государственные деньги проводят как достойные фестивали для зрителей, так и киносмотры, которые, прежде всего, интересны только самим деятелям искусств.
Мединский заявил, что в смотрах, когда люди приезжают, проводят банкет, фуршет, показывают себя, делают два кинопоказа и на этом заканчивают, смысла вовсе нет. По его словам, за 25 лет таких фестивалей наплодилось немало.