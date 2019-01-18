Парламент Швеции назначил Стефана Лёвена на пост премьер-министра
Фото: © Facebook/Stefan Löfven
Назначение Лёвена положило конец политическому кризису в стране, который продолжался 131 день.
Члены шведского риксдага (однопалатного парламента) проголосовали за назначение Стефана Лёвена на пост премьер-министра. Об этом сообщил телеканал SVT.
Назначение Лёвена положило конец политическому кризису в стране, который продолжался 131 день.
Новое правительство будет представлено 21 января. Оно будет состоять из членов Социал-демократической рабочей партии и Партии охраны окружающей среды.