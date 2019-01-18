Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января 2019, 20:58

Парламент Швеции назначил Стефана Лёвена на пост премьер-министра

Фото: &copy; Facebook/Stefan L&ouml;fven

Фото: © Facebook/Stefan Löfven

Назначение Лёвена положило конец политическому кризису в стране, который продолжался 131 день.

Члены шведского риксдага (однопалатного парламента) проголосовали за назначение Стефана Лёвена на пост премьер-министра. Об этом сообщил телеканал SVT.

Назначение Лёвена положило конец политическому кризису в стране, который продолжался 131 день.

Новое правительство будет представлено 21 января. Оно будет состоять из членов Социал-демократической рабочей партии и Партии охраны окружающей среды.

BannerImage
София Алабина
  • Новости
  • Швеция
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar