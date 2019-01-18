Парламент Швеции назначил Стефана Лёвена на пост премьер-министра

Назначение Лёвена положило конец политическому кризису в стране, который продолжался 131 день.

Члены шведского риксдага (однопалатного парламента) проголосовали за назначение Стефана Лёвена на пост премьер-министра. Об этом сообщил телеканал SVT.

Назначение Лёвена положило конец политическому кризису в стране, который продолжался 131 день.