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Регион
Опубликовано 19 января 2019, 03:59

Госдума может принять закон о паллиативной медпомощи до конца весенней сессии

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Закон о паллиативной помощи может быть принят до конца весенней сессии Госдумы. Об этом сообщил член совета общественного проекта "Здоровое будущее" депутат Юрий Кобзев.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин сказал, что это приоритетный законопроект, которого ждут от нас люди... И, соответственно, мы приложим все усилия, наш комитет готов работать, — цитирует Кобзева РИА "Новости".

Депутат также отметил, что законопроект, направленный на расширение понятия "паллиативная медицинская помощь", является приоритетным направлением и у партии "Единая Россия".

Ранее Лайф сообщал, что законопроект о паллиативной помощи был принят в первом чтении Госдумы.

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Артём Зуев
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