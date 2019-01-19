В Стокгольме проходит встреча дипломатов США и КНДР

Замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в переговорах за круглым столом с дипломатами из США, заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

— Министерство иностранных дел может подтвердить, что Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в переговорах за круглым столом в меньшем формате вместе с международными экспертами, — рассказала Вальстрём.

По сведениям источника агентства Reuters из дипломатических кругов, цель встречи северокорейского и американского представителей — сделать шаги вперёд в отношениях между США и Северной Кореей после того, как всё "затормозилось" после знаменательной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре в прошлом году.