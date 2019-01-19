В Стокгольме проходит встреча дипломатов США и КНДР
Фото: © Flickr/Eugenijus Radlinskas
Замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в переговорах за круглым столом с дипломатами из США, заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.
— Министерство иностранных дел может подтвердить, что Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в переговорах за круглым столом в меньшем формате вместе с международными экспертами, — рассказала Вальстрём.
По сведениям источника агентства Reuters из дипломатических кругов, цель встречи северокорейского и американского представителей — сделать шаги вперёд в отношениях между США и Северной Кореей после того, как всё "затормозилось" после знаменательной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре в прошлом году.
Источник также сообщил, что, когда переговоры начались, в число делегатов входил Стивен Биган — специальный представитель США по Северной Корее. Однако вскоре представитель Госдепартамента заявил, что Биган участвовал во встречах с госсекретарём США Майком Помпео и ведущим переговорщиком КНДР Ким Ен Чолем в Вашингтоне в пятницу, 18 января.