"Нечего делать". Зюганов ответил на требование Дерипаски проверить его доходы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА "Новости" заявил, что готов к проверкам своих доходов, которые потребовал провести бизнесмен Олег Дерипаска.

— Мои юристы занимаются. Дерипаске нечего делать, собственно говоря, вот он и крутится… Пусть проверяют, кому не лень. Проверяли тысячу раз, — отметил Зюганов.