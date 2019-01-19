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Регион
Опубликовано 19 января 2019, 12:05

"Нечего делать". Зюганов ответил на требование Дерипаски проверить его доходы

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА "Новости" заявил, что готов к проверкам своих доходов, которые потребовал провести бизнесмен Олег Дерипаска.

— Мои юристы занимаются. Дерипаске нечего делать, собственно говоря, вот он и крутится… Пусть проверяют, кому не лень. Проверяли тысячу раз, — отметил Зюганов.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска через суд потребовал у главы КПРФ Геннадия Зюганова один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда после слов политика о том, что бизнес Дерипаски — афера.

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Артур Белкин
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