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Регион
Опубликовано 19 января 2019, 20:39

Более 100 беженцев пропали без вести в результате крушения судна у берегов Ливии

Фото: &copy; Flickr/BORGHY52

Фото: © Flickr/BORGHY52

На борту корабля находилось 120 человек, среди которых были женщины и два ребёнка.

Более 100 человек пропали без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море у берегов Ливии.

Крушение произошло в пятницу, 18 января, примерно в 80 километрах от берегов Ливии.

— По словам спасённых, на борту находилось 120 мигрантов. Таким образом, число пропавших без вести составляет 117 человек, среди них 10 женщин и два ребёнка, — сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо в своём твиттере.

Отмечается, что многие из мигрантов на борту судна являются выходцами из Западной Африки. Ещё 40 человек — граждане Судана.

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Евгений Шуваев
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