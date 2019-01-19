Медведев поздравил БДТ имени Товстоногова со 100-летием

Премьер напомнил, что театр был создан в годы революции, а его традиции заложили в том числе Максим Горький и Александр Блок.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму санкт-петербургскому Большому драматическому театру имени Георгия Товстоногова.

— Вот уже 100 лет спектакли легендарного БДТ имени Г.А. Товстоногова встречают овациями во всём мире. И я искренне рад поздравить с днём рождения замечательный коллектив театра и миллионы преданных поклонников вашего искусства, — говорится в послании.

Глава правительства отметил, что театр родился в революционном Петрограде и с тех пор объединял талантливых деятелей культуры.

В своём поздравлении Медведев также процитировал легендарного худрука театра Георгия Товстоногова, который создал "мир высоких человеческих страстей, противостоящих низости, мир деяний и мир сомнений, мир открытий и высокий строй чувств, ведущих за собой зрительный зал".

БДТ имени Г.А. Товстоногова основан в 1918 году по инициативе писателя Максима Горького, актрисы Марии Андреевой и поэта Александра Блока, который стал его первым художественным руководителем.

Театр носит имя режиссёра, который руководил театром 33 года, с 1956 по 1989 годы — Георгия Александровича Товстоногова.