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Регион
Опубликовано 19 января 2019, 23:32

Журналист погиб во время столкновений в Триполи

Фото: &copy; Flickr/photographypage.in

Фото: © Flickr/photographypage.in

Ливийский репортёр Мухаммед бен Халифа погиб, освещая вооружённые столкновения в Триполи.

Как сообщает издание Afrigatenews, бен Халифа являлся журналистом агентства Associated Press.

Отмечается, что фотокорреспондент оказался 15-й жертвой стычек, идущих на южной окраине Триполи в районе Каср Бен-Гашир.

Ранее поступали данные о 14 убитых, в числе которых трое мирных жителей и 10 бойцов враждующих вооружённых фракций. Также было ранено 60 человек.

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Андрей Довлатов
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