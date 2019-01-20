Назван топ-10 советских фильмов, признанных шедеврами на Западе

Отмечается, что самым титулованным отечественным фильмом посчитали "Броненосец Потёмкин", вышедший 18 января 1926 года. В 2009 году он оказался в топ-15 картин, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф.

— Этот фильм сделал кино "языком искусства". Первые фильмы ещё не обладали своим "языком", а давали только визуальный ряд — даже это было в новинку. А этот фильм предложил кино свой язык и стал своего рода букварём, — заявила в интервью изданию "Слово и дело" киновед Наталья Венжер.