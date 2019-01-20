Одной из жертв стала 74-летняя женщина. Вторым оказался 60-летний мужчина, который находился за рулём в момент остановки сердца.

Двое жителей чилийского города Кокимбо скончались во время землетрясения, произошедшего 19 января. Магнитуда сейсмособытия составила 6,7 балла. Об этом сообщает радиостанция BioBio.

Глава местного правительства Люсия Пинто сообщила, что одной из пострадавших стала 74-летняя женщина. Вторым оказался 60-летний мужчина, который находился за рулём в момент остановки сердца.

— Пострадавшему была оказана помощь, однако усилия врачей больницы не принесли результатов, — рассказала она.

Пинто добавила, что после землетрясения без электричества остались более 232 тысяч домов и местные службы работают над устранением проблемы.