В Госдуме предложили запустить телеканал для обучения пенсионеров работе в Сети
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Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России специальный телеканал, посвящённый обучению людей старшего возраста работе в Интернете, пишет РИА "Новости".
— Данной категории граждан важно знать, как, не выходя из дома, получать государственные услуги, экономя своё время и не тратя своё здоровье. Кроме того, в сети Интернет можно получать дополнительный заработок, что тоже является очень важным, — заявил парламентарий.
Он отметил, что пенсионерам и людям предпенсионного возраста сложнее всего ориентироваться во Всемирной паутине.
Кроме того, депутат подчеркнул, что пожилым людям особенно важно объяснить, как уберечься от интернет-мошенничества и обезопасить свои данные.