Также Никонов напомнил, что за время своего существования Россия вызволила из кабалы и Незалежную.

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ответил строками из стихотворения Фёдора Тютчева экс-президенту Украины Виктору Ющенко, заявившему о любви россиян к рабству. Депутат опубликовал в "Фейсбуке" четверостишие из стихотворения поэта Фёдора Тютчева.

— Ющенко ничего не перепутал? Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования, — написал депутат в "Фейсбуке".

Парламентарий напомнил, что за этот период Россия освободила от рабства и Незалежную, а также "победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов". Никонов подчеркнул, что РФ является самостоятельным центром силы, который никогда не пойдёт в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Константинопольскому патриархату. Как указал депутат, Украина уже ушла под внешнее управление.

Он также опубликовал четверостишие из стихотворения поэта Фёдора Тютчева, в котором, по мнению Никонова, очень ярко описаны такие персонажи, как Ющенко:

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В её глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы...