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Опубликовано 22 января 2019, 09:25

Власти против зимних каникул. А сколько отдыхают депутаты, сенаторы и министры?

В январе представители власти последовательно предлагали отменить зимние каникулы. Сперва эту мысль высказал премьер Дмитрий Медведев, затем раздались голоса из Госдумы и Совета Федерации. Как предлагают упразднить праздники и сколько в сравнении с обычными россиянами отдыхают "слуги народа"?

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В Совете Федерации хотят позволить работодателям сокращать дни зимнего отдыха

Установить каникулы 10 дней или 2 дня — решит ваш начальник на работе. Правда, пока это лишь идея. Непонятно, как её реализуют

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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А сколько отдыхают в Совете Федерации?

Согласно федеральному закону № 3-ФЗ, отпуск сенатора длится 42 дня. Тогда как обычный россиянин отдыхает лишь 28 дней в году

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Против выходных и в Госдуме. Депутаты насчитали убытка в 2 млрд рублей

Депутат Геннадий Онищенко назвал десятидневные каникулы "графиком мучений" и предложил оставить выходными лишь 1–2 января

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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А насколько убыточны для страны депутаты Госдумы?

Зарплата депутата — 347 400 рублей.

Один депутат стоит 1,5 млн/месяц: жильё, льготы и бонусы

450 депутатов стоят 675 млн/месяц

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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А сколько работают депутат Госдумы и обычный россиянин?

Россиянин работает 5 дней в неделю по 8 часов.

Депутат в Госдуме — 3 дня в неделю по 4 часа. В год — 70 заседаний. Отпуск — 42 дня

Фото: © РИА Новости/
Владимир Федоренко

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Отказаться от новогодних каникул хотят и в правительстве

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что страна 14 дней "мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает"

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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А много ли зарабатывают на отдых члены правительства?

Отпуск 30 дней + 1 день за год службы.

Средняя зп министра — 693 тыс. руб., или 23 тыс./час.

А средняя зп россиянина — 35 тыс./мес.

Фото: © РИА Новости/
Дмитрий Астахов

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Какова вероятность того, что зимние каникулы всё-таки заберут?

Вероятность велика. Полноценные каникулы существуют с 2013 года.

И уже пару лет их хотят отменить. Причина: ситуация в экономике

Фото: © РИА Новости/
Алексей Куденко

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Артур Матвеев
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