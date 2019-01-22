Власти против зимних каникул. А сколько отдыхают депутаты, сенаторы и министры?

В январе представители власти последовательно предлагали отменить зимние каникулы. Сперва эту мысль высказал премьер Дмитрий Медведев, затем раздались голоса из Госдумы и Совета Федерации. Как предлагают упразднить праздники и сколько в сравнении с обычными россиянами отдыхают "слуги народа"?