Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января 2019, 13:54

Звезда "Секретных материалов" сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Самое телевизионное шоу повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента её свадьбы.

Актриса Джиллиан Андерсон (агент Дана Скалли в сериале "Секретные материалы") сыграет в четвёртом сезоне сериала "Корона". Ей досталась роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом сообщает Deadline.

Съёмки четвёртого сезона шоу запланированы на 2019 год. Его премьера должна будет состояться в 2020 году. Новый сезон расскажет о периоде руководства страной Тэтчер с 1979 по 1990 год.

Напомним, что третий сезон сериала "Корона" выйдет в 2019 году. Шоу повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году. Исполнителем главной роли в первых двух сезонах была Клэр Фой. В грядущих третьем и четвёртом сезонах Елизавету II сыграет Оливия Колман.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • секретныематериалы
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar