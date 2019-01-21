Звезда "Секретных материалов" сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"
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Самое телевизионное шоу повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента её свадьбы.
Актриса Джиллиан Андерсон (агент Дана Скалли в сериале "Секретные материалы") сыграет в четвёртом сезоне сериала "Корона". Ей досталась роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом сообщает Deadline.
Съёмки четвёртого сезона шоу запланированы на 2019 год. Его премьера должна будет состояться в 2020 году. Новый сезон расскажет о периоде руководства страной Тэтчер с 1979 по 1990 год.
Напомним, что третий сезон сериала "Корона" выйдет в 2019 году. Шоу повествует о жизни британской королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году. Исполнителем главной роли в первых двух сезонах была Клэр Фой. В грядущих третьем и четвёртом сезонах Елизавету II сыграет Оливия Колман.