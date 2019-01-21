Фильм "Стекло" возглавил российский прокат в выходные дни

Кинолента, которая стала лидером у зрителей в России, рассказывает о психически больном злодее.

Фантастический триллер "Стекло" возглавил российский прокат в выходные дни. Лента режиссёра М. Найта Шьямалана собрала 348,7 миллиона рублей.

Согласно сюжету фильма злодей Элайджа Прайс (прозвище Мистер Стекло) объединит свои усилия с психически больным Кевином Крамбом для борьбы со своими давними врагами — девочкой Кейси и супергероем Дэвидом Данном. Главные роли в фильме сыграли Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон и Аня Тейлор-Джой.