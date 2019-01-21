Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января 2019, 13:59

Фильм "Стекло" возглавил российский прокат в выходные дни

Кадр фильма "Стекло"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Стекло"/ © Кинопоиск

Кинолента, которая стала лидером у зрителей в России, рассказывает о психически больном злодее.

Фантастический триллер "Стекло" возглавил российский прокат в выходные дни. Лента режиссёра М. Найта Шьямалана собрала 348,7 миллиона рублей.

Согласно сюжету фильма злодей Элайджа Прайс (прозвище Мистер Стекло) объединит свои усилия с психически больным Кевином Крамбом для борьбы со своими давними врагами — девочкой Кейси и супергероем Дэвидом Данном. Главные роли в фильме сыграли Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон и Аня Тейлор-Джой.

Второе место в российском прокате занял военный фильм "Т-34". Отечественная лента собрала более 177 миллионов рублей. Третье место заняла комедия "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" — фильм собрал более 46 миллионов рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar