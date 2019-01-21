Кассовые сборы "Бамблби" превысили 400 миллионов долларов

При этом в международном прокате кинолента Трэвиса Найта смогла собрать почти 300 миллионов долларов.

Кассовые сборы фильма "Бамблби" от студии Paramount уже превысили 400 миллионов долларов. В международном прокате лента Трэвиса Найта ("Кубо. Легенда о самурае") собрала 296 миллионов долларов, в домашнем — 115 миллионов долларов.

В российском прокате лента вышла 13 декабря 2018 года. События фильма разворачиваются в 1987 году — 17-летняя девушка по имени Чарли находит на свалке жёлтый Volkswagen Beetle, который оказывается автоботом. Главные роли в фильме сыграли Хейли Стейнфилд и Джон Сина. Майкл Бэй на этот раз выступил только в качестве продюсера картины.