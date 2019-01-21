"Нюхайте!" Красноярские активисты отправили депутатам Госдумы посылки с мусором
Фото: © РИА "Новости"
"Ароматные сюрпризы" призваны привлечь внимание к проблеме загрязнения города и к росту платы за вывоз отходов.
Общественники из Красноярска отправили депутатам Госдумы от края и сенатору посылки с мусором. Об этом сообщила в "Фейсбуке" организатор акции "Мусор отечества" активистка Евгения Елизарьева.
— Что вы там сидите? Для чего мы вас выбирали? Посмотрите, в каком городе мы живём! Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска, — говорит она в опубликованном видеоролике.
По словам Елизарьевой, отходы были отправлены 19 января, но для того, чтобы их не перехватили, решили сообщить о "подарке" не сразу. Она также уточнила адресатов посылок: депутаты ГД Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и член Совфеда от Красноярского края Андрей Клишас. "Ароматные сюрпризы" призваны привлечь внимание парламентариев к проблеме загрязнения и к росту платы за вывоз мусора в Красноярске.
Напомним, что с 1 января в России заработала новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Контролируют сферу обращения с отходами теперь крупные региональные операторы. Также в большинстве субъектов РФ изменился порядок начисления платы — не на основании метража жилья, а по количеству прописанных. В Красноярске плата выросла до 79–89 рублей с человека в месяц, но местные жители жалуются, что мусор не убирают даже рядом с администрацией.