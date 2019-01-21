"Нюхайте!" Красноярские активисты отправили депутатам Госдумы посылки с мусором

"Ароматные сюрпризы" призваны привлечь внимание к проблеме загрязнения города и к росту платы за вывоз отходов.

Общественники из Красноярска отправили депутатам Госдумы от края и сенатору посылки с мусором. Об этом сообщила в "Фейсбуке" организатор акции "Мусор отечества" активистка Евгения Елизарьева.

— Что вы там сидите? Для чего мы вас выбирали? Посмотрите, в каком городе мы живём! Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска, — говорит она в опубликованном видеоролике.

По словам Елизарьевой, отходы были отправлены 19 января, но для того, чтобы их не перехватили, решили сообщить о "подарке" не сразу. Она также уточнила адресатов посылок: депутаты ГД Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и член Совфеда от Красноярского края Андрей Клишас. "Ароматные сюрпризы" призваны привлечь внимание парламентариев к проблеме загрязнения и к росту платы за вывоз мусора в Красноярске.