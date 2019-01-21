Звезда "Игры престолов" сходила в Лувр в змеином платье и с розовыми волосами

Актриса Мэйси Уильямс снова порадовала своим появлением поклонников. Звезда "Игры престолов", которая известна благодаря роли Арьи Старк, до этого была замечена в Париже на мужской Недели моды в ярком образе. Об этом сообщает Mail Online .

На этот раз актриса прогулялась возле Лувра. Для визита в музей она предпочла тёплый белый свитер. Поверх него Мэйси надела платье без рукавов со змеиным принтом. Свой образ актриса дополнила высокими чёрными ботинками и розовой сумкой, которая гармонично выглядит с розовыми волосами.