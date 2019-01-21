Звезда "Игры престолов" сходила в Лувр в змеином платье и с розовыми волосами
Фото © Instagram/maisie_williams
Мэйси Уильямс, которая известна благодаря роли Арьи Старк, снова примерила яркий образ.
Актриса Мэйси Уильямс снова порадовала своим появлением поклонников. Звезда "Игры престолов", которая известна благодаря роли Арьи Старк, до этого была замечена в Париже на мужской Недели моды в ярком образе. Об этом сообщает Mail Online.
На этот раз актриса прогулялась возле Лувра. Для визита в музей она предпочла тёплый белый свитер. Поверх него Мэйси надела платье без рукавов со змеиным принтом. Свой образ актриса дополнила высокими чёрными ботинками и розовой сумкой, которая гармонично выглядит с розовыми волосами.
Напомним, ранее стала известна дата выхода финального сезона "Игры престолов". Показ сериала начнётся 14 апреля.