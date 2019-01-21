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Регион
Опубликовано 21 января 2019, 15:37

Геймер собрал более 300 тысяч долларов на благотворительность

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Всего блогер играл на протяжении шестидесяти часов. Всё это время он транслировал игру Donkey Kong 64.

Блогер hbomberguy с 18 по 21 января провёл Twitch-трансляцию. На ней геймер в течение почти 60 часов играл в Donkey Kong 64, чтобы достичь 101% прохождения.

Геймер сделал это с целью собрать пожертвования в пользу британского фонда Mermaids. По итогам прохождения зрители направили средств на общую сумму более 330 тысяч долларов.

На это решение блогера подтолкнуло не только давнее желание провести благотворительную трансляцию, он также хотел пройти игру из своего детства.

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Сергей Сурепин
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