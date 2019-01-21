Геймер собрал более 300 тысяч долларов на благотворительность

Всего блогер играл на протяжении шестидесяти часов. Всё это время он транслировал игру Donkey Kong 64.

Блогер hbomberguy с 18 по 21 января провёл Twitch-трансляцию. На ней геймер в течение почти 60 часов играл в Donkey Kong 64, чтобы достичь 101% прохождения.

Геймер сделал это с целью собрать пожертвования в пользу британского фонда Mermaids. По итогам прохождения зрители направили средств на общую сумму более 330 тысяч долларов.