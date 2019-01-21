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Регион
Опубликовано 21 января 2019, 16:00

Минтруд не получал предложения о пересмотре графика новогодних каникул

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Минтруд России не получал предложения об изменении продолжительности новогодних каникул. Об этом сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Идею о возможном пересмотре длительности новогодних каникул ранее озвучил глава Комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский. По его словам, смысл инициативы заключался в том, чтобы предоставить гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха.

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Алёна Темирчиева
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