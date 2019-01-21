Депутат усомнился в данных "Билайна" о расходах на закон об устойчивости Рунета

Поскольку в текст документа могут быть внесены изменения, даже надзорные ведомства не владеют полной информацией о возможных расходах.

Депутат Госдумы Андрей Луговой потребовал разъяснений от компании "Вымпелком" ("Билайн"), в которой успели подсчитать расходы от реализации ещё не принятого законопроекта об устойчивости Рунета. Фотография депутатского запроса в адрес руководителя компании Александра Крупнова опубликована в "Твиттере" на страничке парламентария.

Луговой отметил, что на слушаниях в Госдуме представитель "Вымпелкома" сообщил: компания уже располагает детальными сведениями о том, где, как и какое оборудование необходимо установить после принятия закона. По его словам, поскольку проект ещё даже не прошёл первое чтение и в текст могут быть внесены изменения, даже надзорные ведомства не владеют полной информацией о затратах на его реализацию.

Направил депутатский запрос президенту компании “Вымпелком” (сотовая сеть “Билайн”) Александру Крупнову. pic.twitter.com/EEIQkR5ZfG — Андрей Луговой (@Andrey_Lugovoy_) 21 января 2019 г.

— А компания "Билайн" уже всё знает и всё посчитала, — удивился депутат. — Попросил Александра Евгеньевича предоставить обоснование упомянутым на слушаниях расходам, в том числе информацию, из чего исходили специалисты компании при их расчёте.

Парламентарий добавил, что в прошлом году "Билайн" передала свои мобильные сети под внешнее управление финской компании Nokia и китайской Huawei. В связи с этим Луговой поинтересовался, насколько компания сможет гарантировать защиту передаваемых данных россиян.

В декабре 2018 года сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект об устойчивости Рунета. Цель проекта — построение системы защиты от угроз, начало проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.