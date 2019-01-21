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Регион
Опубликовано 21 января 2019, 17:53

Депутат усомнился в данных "Билайна" о расходах на закон об устойчивости Рунета

Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллинников

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

Поскольку в текст документа могут быть внесены изменения, даже надзорные ведомства не владеют полной информацией о возможных расходах.

Депутат Госдумы Андрей Луговой потребовал разъяснений от компании "Вымпелком" ("Билайн"), в которой успели подсчитать расходы от реализации ещё не принятого законопроекта об устойчивости Рунета. Фотография депутатского запроса в адрес руководителя компании Александра Крупнова опубликована в "Твиттере" на страничке парламентария.

Луговой отметил, что на слушаниях в Госдуме представитель "Вымпелкома" сообщил: компания уже располагает детальными сведениями о том, где, как и какое оборудование необходимо установить после принятия закона. По его словам, поскольку проект ещё даже не прошёл первое чтение и в текст могут быть внесены изменения, даже надзорные ведомства не владеют полной информацией о затратах на его реализацию.

— А компания "Билайн" уже всё знает и всё посчитала, — удивился депутат. — Попросил Александра Евгеньевича предоставить обоснование упомянутым на слушаниях расходам, в том числе информацию, из чего исходили специалисты компании при их расчёте.

Парламентарий добавил, что в прошлом году "Билайн" передала свои мобильные сети под внешнее управление финской компании Nokia и китайской Huawei. В связи с этим Луговой поинтересовался, насколько компания сможет гарантировать защиту передаваемых данных россиян.

В декабре 2018 года сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект об устойчивости Рунета. Цель проекта — построение системы защиты от угроз, начало проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.

На расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в поддержку законопроекта высказались представители сразу из пяти ведомств.

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Алёна Темирчиева
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