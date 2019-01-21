Володин предложил расширить контрольные полномочия парламента в конституции

По его мнению, сейчас в документе есть крен в пользу исполнительной ветви власти.

Спикер Государственной думы РФ считает, что в конституции нет должного баланса ветвей власти. По его мнению, в документе нужно прописать более широкие полномочия парламента в контроле за правоприменением.

— Это в том числе позволило бы устранить ряд недостатков конституции, которые, как отмечают и глава Конституционного суда, и другие специалисты, связаны с отсутствием необходимого баланса в системе противовесов и сдержек ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти, — приводит слова Володина ТАСС.

Он отметил, что за два года работы во главе палаты увидел, что парламент может играть главную роль в анализе того, как работает Основной закон страны. Он напомнил, что в 2008 году была принята поправка в конституцию об обязанности правительства отчитываться каждый год перед парламентариями.

По мнению Володина, этот вопрос нужно "детализировать и уточнить отчётность правительства перед парламентом" именно по тем темам, которые вышли из Госдумы.