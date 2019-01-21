Шипулин сообщил, что решил идти в политику

По словам спортсмена, если он получит необходимую поддержку избирателей, то в сентябре примет участие в выборах в Госдуму.

Чемпион ОИ-2014 по биатлону Антон Шипулин решил принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом он сообщает РИА "Новости".

— После определённых размышлений я принял решение попробовать себя в праймериз, — сказал спортсмен, добавив, что если получит необходимую поддержку избирателей, то в сентябре примет участие в выборах в Госдуму.

Напомним, в декабре 2018 года биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.