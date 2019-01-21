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Регион
Опубликовано 21 января 2019, 18:15

Шипулин сообщил, что решил идти в политику

Антон Шипулин. Фото: &copy; РИА Новости

Антон Шипулин. Фото: © РИА Новости

По словам спортсмена, если он получит необходимую поддержку избирателей, то в сентябре примет участие в выборах в Госдуму.

Чемпион ОИ-2014 по биатлону Антон Шипулин решил принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом он сообщает РИА "Новости".

— После определённых размышлений я принял решение попробовать себя в праймериз, — сказал спортсмен, добавив, что если получит необходимую поддержку избирателей, то в сентябре примет участие в выборах в Госдуму.

Напомним, в декабре 2018 года биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее Лайф писал о возможных планах Шипулина баллотироваться в Госдуму. Также сообщалось, что за его предвыборную кампанию будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. В то же время губернатор региона Евгений Куйвашев опубликовал общую фотографию со спортсменом, пообещав, что скоро Шипулин расскажет о своих новых планах.

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Майя Селезнёва
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