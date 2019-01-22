Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2019, 11:44

Госдума одобрила законопроект о праве ГП искать сбережения чиновников за рубежом

Госдума во втором чтении одобрила президентский законопроект, который наделяет Генпрокуратуру правом проверять сведения о наличии у чиновников вкладов и сбережений в банках за границей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

— ГД последовательно реализует инициативы президента РФ Владимира Путина по совершенствованию антикоррупционного законодательства, — говорится в пояснении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он поясняет, что этот проект поможет усилить эффективность контроля за чиновниками, которым по закону нельзя иметь счета, вклады в банках за пределами России.

— Законопроектом вводится чёткий механизм, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет во взаимодействии с ЦБ РФ запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличии у российских чиновников вкладов в местных банках, — поясняет Володин.

Этот проект закона был внесён президентом РФ в конце октября прошлого года.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • Прокуратура
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar