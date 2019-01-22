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Регион
Опубликовано 22 января 2019, 12:01

"КПРФ уже не торт". Коммунисты не будут отказываться от надбавок к пенсии

Фото: &copy; L!FE/Дамир Булатов

Фото: © L!FE/Дамир Булатов

В ответ пользователи соцсетей уличили представителей партии в двойных стандартах и припомнили им недавний скандал с огромными премиями, которые губернатор-коммунист Коновалов выписал своему "ближнему кругу".

Представители КПРФ отказались последовать примеру коллег из "Единой России" по отказу от надбавок к пенсии, посчитав это популизмом. Позицию коммунистов озвучил глава пресс-службы политсилы, депутат Александр Ющенко.

По словам парламентария, даже если все 450 депутатов Госдумы откажутся от пенсионных надбавок, это "принципиально не решит вопрос".

— Мы в нашей фракции не поддерживали изначально эти популистские шаги, — приводит слова Ющенко РИА "Новости". — Более того, мы настаивали на непринятии закона о пенсионной реформе, а считаем, что необходимо наполнять бюджет Пенсионного фонда другими способами.

Позиция коммунистов вызвала в соцсетях широкий резонанс. Россияне уличили представителей политсилы в двойных стандартах и припомнили им недавний скандал с огромными премиями, которые губернатор-коммунист Коновалов выписал своему "ближнему кругу".

Ранее депутаты и сенаторы от "Единой России" начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии, причём отозвать документ будет нельзя.

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Марина Калегина
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