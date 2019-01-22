"КПРФ уже не торт". Коммунисты не будут отказываться от надбавок к пенсии
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В ответ пользователи соцсетей уличили представителей партии в двойных стандартах и припомнили им недавний скандал с огромными премиями, которые губернатор-коммунист Коновалов выписал своему "ближнему кругу".
Представители КПРФ отказались последовать примеру коллег из "Единой России" по отказу от надбавок к пенсии, посчитав это популизмом. Позицию коммунистов озвучил глава пресс-службы политсилы, депутат Александр Ющенко.
По словам парламентария, даже если все 450 депутатов Госдумы откажутся от пенсионных надбавок, это "принципиально не решит вопрос".
— Мы в нашей фракции не поддерживали изначально эти популистские шаги, — приводит слова Ющенко РИА "Новости". — Более того, мы настаивали на непринятии закона о пенсионной реформе, а считаем, что необходимо наполнять бюджет Пенсионного фонда другими способами.
Позиция коммунистов вызвала в соцсетях широкий резонанс. Россияне уличили представителей политсилы в двойных стандартах и припомнили им недавний скандал с огромными премиями, которые губернатор-коммунист Коновалов выписал своему "ближнему кругу".
Депутаты ЕР и ЛДПР стали писать заявления об отказе от надбавок,а "радетели за народ" называющиеся коммунистами, их осудили.Безумие.— Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 22 января 2019 г.
В КПРФ назвали отказ депутатов от надбавок к пенсии "популизмом" : https://t.co/QNNMqa375w
КПРФ уже не торт— galina lee (@galinalee) 22 января 2019 г.
Депутаты от КПРФ решили не отказываться от личных привилегий по надбавкам к пенсии. За "народные блага" переживают громче всех, а как доходит до дела - сразу идут на попятнуюhttps://t.co/TllaNXQ1KN pic.twitter.com/HxIIFWHBx9— Россия | RF (@ResidentRF) 22 января 2019 г.
Хахаха)) В КПРФ назвали отказ от депутатских пенсий... «популизмом». Все равны то есть, но некоторые равнее. Кому-то коноваловские премии, грудининские акции и номенклатурные спецпайки, а остальные потерпят https://t.co/CP69s2xgbJ— Леонид Дегтярёв (@leon_elk) 22 января 2019 г.
Красные такие красные )) Отказались от идеи снять с себя депутатские надбавки. Оно и правильно, коммунистическая элита во все времена жила не бедно и с максимумом привилегий. Так было в СССР, так и продолжается сейчас - премии в Хакасии, вип-охоты и т.п. https://t.co/kiE2Yk07Wa— Жора (@jorgenews85) 22 января 2019 г.
Ранее депутаты и сенаторы от "Единой России" начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии, причём отозвать документ будет нельзя.