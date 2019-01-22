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Опубликовано 22 января 2019, 13:41

В Metro: Exodus используется защита Denuvo

Фото &copy; 4A Games

Фото © 4A Games

Разработчики решили впервые прибегнуть к этой системе. Ранее она не использовалась в играх франшизы.

Пользователи сервиса цифровой дистрибуции Steam заметили обновление на странице с игрой Metro: Exodus. Теперь на ней есть отметка о том, что в игре используется система защиты Denuvo поверх базовой системы защиты магазина Steam.

Некоторых геймеров этот факт разочаровал. Они начали писать о том, что не будут покупать игру. По крайней мере, до тех пор, пока разработчики будут использовать защиту Denuvo.

Также наличие этой системы защиты означает, что игра Metro: Exodus не скоро появится в GOG. Релиз игры запланирован на 15 февраля.

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Сергей Сурепин
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