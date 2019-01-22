В Кремле не сформировали позицию по поводу идеи Володина изменить конституцию
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В Кремле ещё не конкретизировали позицию по поводу предложения спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он накануне предложил прописать в конституции более широкие контрольные функции парламента.
— Это новая инициатива, она пока не конкретизирована. Здесь преждевременно говорить о какой-то позиции, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, по мнению Володина, вопрос о полномочиях парламента нужно "детализировать и уточнить отчётность правительства" именно по тем темам, которые вышли из Госдумы.